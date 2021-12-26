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Галь Гадот поделилась курьезным видео со съемок «Чудо-женщины»

Шоу-бизнес
Галь Гадот поделилась курьезным видео со съемок «Чудо-женщины»
Кадр из фильма «Чудо-женщина: 1984»

Лос-Анджелес, 26 декабря. Голливудская актриса Галь Гадот выложила на своей странице в Instagram забавное видео со съемок сиквела кинокомикса «Чудо-женщина».

С момента выхода второй части киноленты о супергероине прошел год. В честь этого артистка пополнила свою ленту в соцсетях, чем определенно порадовала фанатов. Она опубликовала короткий ролик, на котором случайно попадает себе по лбу оружием Чудо-женщины.

«Управляться с лассо не так просто, как кажется», — подписала пост Гадот.

Подписчики актрисы бурно обсудили новое видео с ее страницы. Свои эмоции они оставили в комментариях, а заодно поздравили Галь с католическим Рождеством.

«Первый мне все еще нравится больше», — написал saidtaghmaoui.

«Ты такая совершенная! Спасибо тебе за то, что ты всегда был такой честной», — восхитился Matthew Scruggs.

«Самая красивая и замечательная женщина в мире», — поделился мнением фанат.

Ранее стало известно, что кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой» собрал во внутреннем прокате 478 млн долларов, что делает его самой успешной картиной для компании Sony в истории.

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Все новости / Шоу-бизнес / Галь Гадот поделилась курьезным видео со съемок «Чудо-женщины»
кино чудо-женщина галь гадот dceu
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