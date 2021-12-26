Пользователя Yahoo News Japan удивили низкие цены на телекоммуникации в России

Москва, 26 декабря. Туриста из Японии приятно удивили распространенность бесплатного Wi-Fi и низкие цены на интернет и сотовую связь в России. Впечатлениями он поделился в сервисе Yahoo News Japan.

Гостя из Японии приятно удивило качество услуг российских провайдеров. Особенно он отметил моментальную смену тарифного плана. Это выгодно отличает Россию от Японии, подчеркнул иностранец.

Подключить дома Wi-Fi тоже совсем не сложно. При этом российские потребители имеют широкий выбор провайдеров, поразился турист. Автора впечатлили и цены на телекоммуникации. По его расчетам, в России они в четыре раза ниже, чем в Европе.

«Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверть от средней стоимости связи в Европе», — написал японский турист.

Мобильным интернетом в России можно практически не пользоваться, считает иностранец. Турист отметил, что бесплатный Wi-Fi есть в общественном транспорте, торговых центрах и ресторанах.

Ранее сообщалось, что сотовые операторы могут увеличить тарифы. Два представителя отрасли сообщили журналистам, что стоимость услуг уже в начале Нового года может вырасти на 8-10%.