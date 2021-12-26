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«Газпром» в очередной раз отказался бронировать мощности газопровода «Ямал — Европа»

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 08:53
Экономика
«Газпром» в очередной раз отказался бронировать мощности газопровода «Ямал — Европа»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 26 декабря. Российская компания «Газпром» вновь не забронировала мощности газопровода «Ямал — Европа» для транзита газа через Польшу во время дополнительной сессии аукциона.

Энергетическая компания отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки уже шестой день подряд. На аукционе были заявлены мощности в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа, но они остались невостребованными.

Неделю назад «Газпром» начал процесс снижения объемов бронирования транзита топлива по газопроводу «Ямал — Европа», а с понедельника отказался от прокачки полностью. Поэтому физический поток газа идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Ранее российская компания «Газпром» назвала обвинения о недостаточных поставках газа в Европу необоснованными.

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Газпром газ "Ямал — Европа"
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