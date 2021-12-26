«Газпром» в очередной раз отказался бронировать мощности газопровода «Ямал — Европа»

Москва, 26 декабря. Российская компания «Газпром» вновь не забронировала мощности газопровода «Ямал — Европа» для транзита газа через Польшу во время дополнительной сессии аукциона.

Энергетическая компания отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки уже шестой день подряд. На аукционе были заявлены мощности в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа, но они остались невостребованными.

Неделю назад «Газпром» начал процесс снижения объемов бронирования транзита топлива по газопроводу «Ямал — Европа», а с понедельника отказался от прокачки полностью. Поэтому физический поток газа идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Ранее российская компания «Газпром» назвала обвинения о недостаточных поставках газа в Европу необоснованными.