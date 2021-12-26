Депутат Делягин заявил о готовящемся нападении Украины на Россию

Москва, 26 декабря. Украина готовит нападение на Россию в феврале 2022 года, заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

Существует реальная угроза нападения на Россию, украинцев к этом готовят. Об этом Делягин рассказал на одном из YouTube-каналов.

«Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них [на Украине] все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ — это война. В зону риска мы войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», — сказал депутат.

Он добавил, что украинцы могут напасть на Ростов, Крым, Белгород и Брянск. Делягин подчеркнул, что возможно все что угодно.

Ранее American Thinker указал на преимущества российской армии в случае «войны» с Украиной. Москве потребуется меньше суток для захвата Киева в случае вооруженного конфликта с Украиной.