Автомобиль разыграли среди вакцинировавшихся от COVID-19 в Махачкале

Махачкала, 26 декабря. Жители Махачкалы, привившиеся от коронавируса с 1 сентября до 25 декабря, стали участниками розыгрыша автомобиля Lada Granta.

Согласно информации агентства, в лотерее принял участие 75 831 махачкалинец. Победители были выбраны с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел. Информацию о привитых предоставило региональное министерство здравоохранения.

Победителей объявили на открытии главной елки в Дагестане на центральной площади.

«Мы не смогли связаться с победителем суперприза автомобиля. Ею стала махачкалинка Садулаева Диана Шамильевна, которая прививалась в девятой поликлинике. <…> Мы подключили необходимые службы и обязательно ее найдем», — отметила ведущая розыгрыша Ульяна Мукаилова ТАСС.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России внесло вакцину против коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок.