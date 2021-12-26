Пользователи Telegram высмеяли речь Арестовича о создании СССР Украиной

Москва, 26 декабря. Украина придумала СССР и Российскую империю. Об этом заявил советник украинского президента Алексей Арестович.

Политик подчеркнул, что многие советские герои имеют украинские фамилии. Его речь была активно обсуждена в Сети.

«Ну да, Адама звали Микола, а Еву — Марічка», — иронизирует один из комментирующих.

Пользователь User name отметил, что в таком случае за голодомор, репрессии и ГУЛАГ, по такой логике, обвинять Россию не стоит. Это полностью вина украинцев.

«Люди, которые должны принимать лекарства — принимают законы», — отметил Сергей.

Dmitrii шокирован заявлением Арестовича. Он не удивится, если в ближайшем будущем он заявит, что человек произошел от украинца, а не от обезьяны.

«Есть такое предчувствие, что эти черти наговорят себе на трудное будущее…» — пишет Андрей.

Maksik G назвал речь политика чистосердечным признанием. Теперь его можно смело сажать в тюрьму, поскольку он подпадает под статью о декоммунизации.

Ранее украинцы через Telegram согласились с главой «Нафтогаза» Юрией Витренко о необходимости газа из России. Они удивлены, что до управленца только дошла мысль о том, что Киев без Москвы не получит голубое топливо.