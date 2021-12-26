Пользователи «ВКонтакте» согласились с Путиным о нелогичности поступков ЕС против «СП-2»

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что Европа нелогично поступает, препятствуя «Северному потоку — 2».

Российский лидер подчеркнул, что введение газопровода в эксплуатацию помогло бы снизить стоимость газа для Евросоюза. Россияне через соцсети оценили речь главы государства.

«Ну если так оно и есть. Им больше не у кого закупать природный газ, а они играют в игру «буду — не буду». Вот в связи с этим цена и возросла», — отметил Виталий К.

Никита Н. утверждает, что Европа глупо поступает ради США. Вашингтон в этом случае спокойно продает свой газ даже Китаю, а ЕС страдает от дефицита голубого топлива и высокой цены на него.

«Мое мнение такое: надо просто перекрыть все трубы в сторону Европы и жить своей независимой ни от кого жизнью. Покупателей хватает, если что, в Азии», — объяснил Дмитрий Б.

Александр Я. согласился с утверждением Путина. Он подчеркнул, что в Европе все решает рыночная экономика. Если в нее лезут политики, то происходят такие ситуации как энергетический кризис.

Ранее стало известно, что новое правительство Германии приближается к расколу из-за разногласий по поводу российского газопровода «Северный поток — 2». «Зеленые» резко выступали после «СП-2», тогда как СДПГ его поддерживают.