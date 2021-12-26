Зрители положительно оценили фильм «Последний богатырь — 3»

Москва, 26 декабря. Российское фэнтези «Последний богатырь: Посланник тьмы» официально вышло в прокат. Зрители оставили первые отзывы о киноленте.

Сюжет повествует о герое Иване Муромце, который наконец обретает силу богатыря. Однако после похищения Василисы он и еще несколько персонажей оказываются в современной Москве. Россияне уже успели посетить первые сеансы в кинотеатрах и поделились своим мнением в Сети.

«Самая крутая часть. Есть все: динамика, романтика, снято красиво, есть места и для всплакнуть, и для поржать. Музыка подобрана отлично. Одно не понравилось — не будет продолжения. Хотя, лучше во время остановиться и не превращаться в сериальную тягомотину», — написала Malvisha.

Один из зрителей считает вышедший фильм ужасным. Он назвал его шлаком и крайне не рекомендует посещать кинотеатр ради его просмотра.

«Только что с премьеры, мне он очень понравился», — подчеркнул СОРОМАН.

Пользователь «ЗОЖ — это круто» не удивится, если кинофраншиза получит продолжение. Он считает, что в России есть еще много сказок, которые можно показать на большом экране.

Ранее голливудский актер Рон Перлман рассказал, что сюжет кукольного фильма «Пиноккио» будет проходить во время фашистской Италии эпохи диктатора Бенито Муссолини.