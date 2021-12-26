Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 08:56
08:54
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» считает, что зрители не поняли идею сериала
08:53
Шоу-бизнес
Зрители восхитились мультфильмом «Зверопой-2»
08:51
Шоу-бизнес
Галь Гадот поделилась курьезным видео со съемок «Чудо-женщины»
08:48
Происшествия
Дорожное движение ограничили на трех трассах в Оренбургской области
08:45
Общество
Пользователя Yahoo News Japan удивили низкие цены на телекоммуникации в России
08:42
Экономика
«Газпром» в очередной раз отказался бронировать мощности газопровода «Ямал — Европа»
08:32
Происшествия
Годовалый ребенок пострадал в массовом ДТП в Новосибирске
08:29
Общество
Жителям Москвы пообещали морозы и метель 26 декабря
08:28
Политика
Депутат Делягин заявил о готовящемся нападении Украины на Россию
08:23
Общество
Автомобиль разыграли среди вакцинировавшихся от COVID-19 в Махачкале
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Зрители положительно оценили фильм «Последний богатырь — 3»

Шоу-бизнес
Зрители положительно оценили фильм «Последний богатырь — 3»
Кадр из фильма «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»

Москва, 26 декабря. Российское фэнтези «Последний богатырь: Посланник тьмы» официально вышло в прокат. Зрители оставили первые отзывы о киноленте.

Сюжет повествует о герое Иване Муромце, который наконец обретает силу богатыря. Однако после похищения Василисы он и еще несколько персонажей оказываются в современной Москве. Россияне уже успели посетить первые сеансы в кинотеатрах и поделились своим мнением в Сети.

«Самая крутая часть. Есть все: динамика, романтика, снято красиво, есть места и для всплакнуть, и для поржать. Музыка подобрана отлично. Одно не понравилось — не будет продолжения. Хотя, лучше во время остановиться и не превращаться в сериальную тягомотину», — написала Malvisha.

Один из зрителей считает вышедший фильм ужасным. Он назвал его шлаком и крайне не рекомендует посещать кинотеатр ради его просмотра.

«Только что с премьеры, мне он очень понравился», — подчеркнул СОРОМАН.

Пользователь «ЗОЖ — это круто» не удивится, если кинофраншиза получит продолжение. Он считает, что в России есть еще много сказок, которые можно показать на большом экране.

Ранее голливудский актер Рон Перлман рассказал, что сюжет кукольного фильма «Пиноккио» будет проходить во время фашистской Италии эпохи диктатора Бенито Муссолини.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Зрители положительно оценили фильм «Последний богатырь — 3»
кино отзывы последний богатырь
Комментировать