Глава МИД Украины Кулеба указал на доминирование России в Азовском море

Киев, 26 декабря. Россия занимает доминирующую позицию, а также диктует ситуацию в Азовском море. Соответствующее заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Своим мнением он поделился в беседе с газетой Washington Post. По его словам, лидерство российской стороны рассматривается с точки зрения безопасности в акватории Азовского моря.

«И в случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье», — подчеркнул Кулеба.

Киевские политики в последнее время часто высказываются об угрозе «военного вторжения» РФ в связи с наращиванием Россией войск на границе с Украиной. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ситуацию на границе двух государств можно решить двумя способами — дипломатическим или военным.