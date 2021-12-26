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Глава МИД Украины Кулеба указал на доминирование России в Азовском море

Политика
Глава МИД Украины Кулеба указал на доминирование России в Азовском море
Global Look Press  /  John Macdougall/dpa

Киев, 26 декабря. Россия занимает доминирующую позицию, а также диктует ситуацию в Азовском море. Соответствующее заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Своим мнением он поделился в беседе с газетой Washington Post. По его словам, лидерство российской стороны рассматривается с точки зрения безопасности в акватории Азовского моря.

«И в случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье», — подчеркнул Кулеба.

Киевские политики в последнее время часто высказываются об угрозе «военного вторжения» РФ в связи с наращиванием Россией войск на границе с Украиной. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ситуацию на границе двух государств можно решить двумя способами — дипломатическим или военным.

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украина азовское море кулеба доминирование россии
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