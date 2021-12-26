Пользователи «ВКонтакте» согласились со словами Захаровой о военных планах Киева на ЛДНР

Москва, 26 декабря. Официальный Киев планирует силовым методом решить конфликт в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мнение дипломата широко обсудили в российских соцсетях. Об этом сообщает Regnum.

«Если ВСУ пойдут в наступление, то военный бюджет на следующий год Украина может не увеличивать. Он ей не понадобится. Можно будет сразу пускать деньги на восстановление уничтоженной страны», — пишет Лилия С.

Арсений Н. назвал украинское правительство фашистским режимом. По его мнению, Киев нужно принудить пойти на мир. Ему жалко жителей Донбасса, которые страдают в этой ситуации.

«Выдадут им по кубометру земли, этим инструкторам. Больше им и не понадобится», — предупреждает Олег Б.

Егор П. считает, что в этом случае Украина ошибется. В случае нападения на ЛДНР Россия будет завтракать в Ростове, обедать в Киеве, а затем ужинать во Львове. Он подчеркнул, что для армии РФ это будет отпуск.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что предотвратить эскалацию конфликта и полностью усмирить Украину в Донбассе поможет необычная методика, примененная российскими миротворцами в Абхазии.