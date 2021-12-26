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Минздрав Доминиканы сообщил о первом случае омикрон-штамма

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 07:37
Общество
Минздрав Доминиканы сообщил о первом случае омикрон-штамма
ФБА «Экономика сегодня»

Гавана, 26 декабря. Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлен в Доминиканской Республике.

Штамм коронавируса «Омикрон» завезли в Доминикану из ЮАР. Об этом заявили в минздраве республики.

«Было выявлено присутствие штамма «омикрон». Речь идет о завозном случае, заражение произошло не на территории Доминиканы», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Иран закрыл границы с соседними странами из-за распространения штамма «Омикрон». Иранские власти объявили о закрытии границы с Турцией, Ираком, Афганистаном, Азербайджаном, Пакистаном и Арменией ввиду распространения нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон». Предполагается, что данная мера продлится всего 15 дней. Соответствующее заявление сделал официальный представитель таможни Исламской Республики Сейед Рухолла Латифи.

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