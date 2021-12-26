Киев, 26 декабря. Более десяти тысяч военнослужащих РФ возвращаются на место постоянной дислокации, что вызвало бурную реакцию среди украинских соцсетей.

Военные Южного военного округа покинут занятые полигоны, об этом сообщает источник. Украинцы через мессенджер Telegram обсудили это событие.

«Та за шо? Опять кинули… Опять жена расстроится… Только хотела 31 в военкомат бежать…» — иронизирует Serial All.

Пользователь Александр иронично поинтересовался, а разве Россия не собиралась нападать? Все СМИ сообщали, что атака произойдет на католическое Рождество. Он указал на очередное вранье властей Украины.

«А… как же вторжение, в пятницу что было? Британская разведка говорила», — поинтересовался SpiK.

Читательница Светлана шутливо подметила достижения президента Украины Владимира Зеленского. Сначала он оперативно предотвратил государственный переворот со стороны олигарха Рината Ахметова, а теперь умудрился остановить «вторжение», которое якобы планировала Россия.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Украина стараниями Североатлантического альянса во главе с США превращается в военный плацдарм против России.