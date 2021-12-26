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Пользователи Telegram согласились с главой «Нафтогаза» о необходимости газа из России

Политика
Пользователи Telegram согласились с главой «Нафтогаза» о необходимости газа из России
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 26 декабря. Украина не может найти альтернативный «Газпрому» источник газа. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Экономист объяснил, что морские суда со сжиженным голубым топливом физически не смогут доставлять его в страну. Украинцы через Telegram обсудили речь управленца.

«Новость, которую знал в СССР каждый школьник», — подытожил Stanislav G.

Сергей С. отметил, что заявление Витренко фактически является подтверждением виртуальности реверса газа. Киев просто отбирает то, что предназначалось для транзита, но доплачивает за доставку.

«Приятно читать такое от человека с зарплатой 29 миллионов в месяц. А за что же ему платят, собаке сутулой? Кто же должен эту инфраструктуру ремонтировать?» — задумалась Ольга.

Один из пользователей иронично отметил, что глава «Нафтогаза» высказался в пользу России, что автоматически его делает предателем. Он шутливо предложил добавить информацию о нем на сайт «Миротворец».

Ранее стало известно, что требование Украины к «Газпрому» насчет обеспечения стабильных поставок газа из Туркменистана является предсмертной агонией «Нафтогаза» и всей страны в целом. Таким мнением со своими подписчиками поделился известный журналист и блогер Анатолий Шарий.

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украина газ нафтогаз витренко
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