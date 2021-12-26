Рон Перлман рассказал, что в фильме «Пиноккио» действия происходят в фашистской Италии

Лос-Анджелес, 26 декабря. Голливудский актер Рон Перлман расказал, что сюжет кукольного фильма «Пиноккио» будет проходить во время фашистской Италии эпохи диктатора Бенито Муссолини.

Еще в 2008 году режиссер Бенисио Дель Торо объявил, что разрабатывает анимационный фильм, основанный на итальянской классике писателя Карло Коллоди. Спустя десять лет проект решил профинансировать стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщает ScreenRant.

Актер в недавнем интервью поделился информацией относительно разработки фильма. Он раскрыл некоторые детали сюжета.

Кадр из мультфильма «Пиноккио» /

«Ну, «Пиноккио» Гильермо разворачивается в Италии Муссолини, которая является фашистским фоном. Тщеславие фильма состоит в том, что Пиноккио — идеальный солдат, потому что он не человек. Поэтому он никогда не подвергает сомнению приказы. У него нет страхов. Он неуязвим. В нем есть все, что нужно идеальному солдату», — отметил Перлман.

Помимо Рона, в озвучке киноленты приняли участие такие голливудские звезды как Грегори Манн, Эван Макгрегор, Дэвид Брэдли, Тильда Суинтон, Кристоф Вальц и Кейт Бланшетт. Ожидается, что кинолента выйдет на экраны в 2022 году.

Ранее британский актер Дэниел Крейг заявил, что будущие фильмы «бондианы» не должны сразу получать цифровой релиз. По его мнению, киноленты стоит показывать только в кинотеатрах.