Почти 670 тысяч мигрантов получили российское гражданство в 2021 году

Москва, 26 декабря. Порядка 667 939 иностранцев получили гражданство РФ за 11 месяцев 2021 года, что на 105 тысяч больше показателей прошлого года.

В прошлом году российское гражданство получили 563 342 иностранца. Об этом сообщается в сводке МВД по миграционной ситуации, передает ТАСС.

«За январь — ноябрь 2021 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, — 667 тыс. 939», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, выросло число поставленных на миграционный учет иностранцев. В период с января по ноябрь 2021 года их стало 11 895 887 человек.

Ранее российский МИД призвал Запад принять мигрантов с польско-белорусской границы. Западные государства ответственны за дестабилизацию ситуации в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом заявил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.