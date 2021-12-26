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Почти 670 тысяч мигрантов получили российское гражданство в 2021 году

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 06:33
Общество
Почти 670 тысяч мигрантов получили российское гражданство в 2021 году
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 декабря. Порядка 667 939 иностранцев получили гражданство РФ за 11 месяцев 2021 года, что на 105 тысяч больше показателей прошлого года.

В прошлом году российское гражданство получили 563 342 иностранца. Об этом сообщается в сводке МВД по миграционной ситуации, передает ТАСС.

«За январь — ноябрь 2021 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, — 667 тыс. 939», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, выросло число поставленных на миграционный учет иностранцев. В период с января по ноябрь 2021 года их стало 11 895 887 человек.

Ранее российский МИД призвал Запад принять мигрантов с польско-белорусской границы. Западные государства ответственны за дестабилизацию ситуации в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом заявил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

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мвд гражданство иностранцы
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