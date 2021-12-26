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Американский дипломат Волкер предложил Западу «шантажировать» Россию санкциями

Политика
Американский дипломат Волкер предложил Западу «шантажировать» Россию санкциями
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 26 декабря. Вашингтон вместе со странами Запада должны срочно ввести санкции против Москвы, что остановить ее «вымогательские требования» и заставить пойти на уступки, считает экс-спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Волкер заявил, что по сей день США вместе с союзниками накладывали экономические санкции на Россию только после того, как она якобы «сделала что-то плохое». Об этом он написал в статье на сайте Центра анализа европейской политики.

«Тенденция должна поменяться — Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации», — отметил Волкер.

Дипломат считает, что такие меры позволят предотвратить «агрессию» на Украине. Волкер при этом не сказал, каким образом Москва угрожает Киеву, перемещая силы на своей территории.

Западные СМИ в последнее время часто обвиняют Россию во вторжении на Украину. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Москва может перемещать войска внутри страны на свое усмотрение.

Ранее депутат Рады от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что Белый дом прекратит свое присутствие на Украине после пресс-конференции российского лидера Владимира Путина. Путин «четко дал понять» США, что Россия не намерена терпеть провокации западных стран против Москвы на территории Украины и будет пресекать любые попытки.

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