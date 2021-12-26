Оскорбивший Байдена американец оправдал свои слова шуткой

Вашингтон, 26 декабря. Американец Джаред Шмек во время телефонной линии с президентской четой в канун Рождества использовал эвфемизм, который используют противники президента Джо Байдена вместо нецензурного ругательства в его адрес. Свои слова мужчина объяснил шуткой и недовольством работой политика.

Отец четверых детей заявил, что не хотел быть грубым и лишь хотел пошутить, использовав свою свободу слова. Однако именно этой свободой слова теперь его попрекают, отметил житель США.

«Я ничего не имею против господина Байдена, но я расстроен, потому что считаю, что он мог бы лучше делать свою работу», — рассказал собеседник американского лидера.

Шмек во время линии поприветствовал главу государства и первую леди Джилл Байден и пожелал им чудесного праздника, после чего добавил известное в консервативных кругах выражение.

Фраза «Вперед, Брэндон!» стала крылатой после того, как в октябре болельщики на соревнованиях Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей скандировали ругательства в адрес главы вашингтонской администрации и повторяли «К черту Байдена». Журналисту, бравшему интервью у гонщика Брэндона Брауна в прямом эфире, померещилось, что толпа прославляет Брэндона. С тех пор эта фраза стала особым кодовым выражением для оскорбления политика, в том числе противники президента печатают ее на баннерах и футболках во время акций протеста.