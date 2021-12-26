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American Thinker указал на преимущества российской армии в случае «войны» с Украиной

Армия
American Thinker указал на преимущества российской армии в случае «войны» с Украиной
ПолитЭксперт  /  Илья Пушкарев

Москва, 26 декабря. Москве потребуется меньше суток для захвата Киева в случае вооруженного конфликта с Украиной.

После завершения холодной войны расширение НАТО на восток было ошибкой, из-за этого возникла напряженная ситуация. При включении Украины в Североатлантический альянс может начаться война. Об этом пишет American Thinker.

«(В случае военного конфликта. — Прим. ФАН) российские танки войдут в Киев менее чем через сутки», — сообщает издание.

В материале отмечается, что армия России превосходит ВСУ, а американский лидер Джо Байден прямо говорил, что НАТО не будет вмешиваться в гипотетическую войну РФ с Украиной. Даже если Вашингтон изменит свое мнение, Альянс все равно не сможет соперничать с российскими вооруженными силами.

СМИ часто публикуют сообщения о якобы наращивании российских сил у границ с Украиной. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает свои войска на территории своей страны на свое усмотрение.

Ранее пользователей Reddit рассмешили публикации западных СМИ о скорой «войне» России с Украиной. В Сети считают, что подобные нелепые вбросы выходят с завидной регулярностью. После очередной такой порции на Reddit началась натуральная истерика.

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Киев нато война
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