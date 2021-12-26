Метель и порывистый ветер накрыли Петропавловск-Камчатский из-за мощного циклона

Петропавловск-Камчатский, 26 декабря. Метель и порывистый ветер обрушились на столицу Камчатки с тихоокеанским циклоном, дорожные службы приступили к расчистке улиц от снега, сообщили в мэрии Петропавловска-Камчатского.

В понедельник действие циклона распространится на другие районы региона. В настоящее время жителей Петропавловска-Камчатского просят соблюдать осторожность и без лишней необходимости не выезжать на дороги.

«Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. Мы просим горожан соблюдать осторожность в период непогоды, не выезжать на дороги без лишней необходимости, позаботиться о парковке своих автомобилей, чтобы они не мешали работе снегоуборочной техники», — цитирует мэрию столиц Камчатки ТАСС.

Движение по городским автомагистралям в настоящий момент затруднено из-за метели. В городском аэропорту задержаны два рейса в Тиличики. В Петропавловске-Камчатском сейчас идет снег, скорость ветра составляет 7 м/с.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий на аэродромах в конечных пунктах прилета коррективы были внесены в маршруты шести рейсов камчатских авиаперевозчиков из аэропорта Елизово (Петропавловск-Камчатский). Пассажиры были вынуждены дожидаться нового времени вылета в стенах аэропорта.