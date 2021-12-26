Экономист Белхароев: власти не допустят резкого скачка цен на бензин в России

Москва, 26 декабря. Стоимость бензина в России может достигнуть 100 рублей за литр, если государство перестанет контролировать цены на топливо, заявил экономист Хаджимурад Белхароев.

Основным фактором, который сдерживает рост цен на топливо в стране, является госрегулирование ценообразования, считает доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН. По его мнению, в поддержании цен на бензин и экономики в целом ключевую роль играют валютные интервенции Центробанка.

Однако затормозить рост цен на топливо полностью не удается из-за деятельности монополий, сообщил агентству «Прайм» Белхароев. Кроме того, в стоимости топлива более 70% составляют налоги. Это не позволяет остановить рост цен даже тогда, когда на мировом рынке нефть дешевеет, отметил специалист.

Но контроль за топливной сферой со стороны государства позволяет не допустить резкого скачка цен, уточнил Белхароев. Власти делают все, чтобы избежать роста социального недовольства, считает специалист.

«Пока органы государственной власти контролируют рынок цен, резкого роста не будет. Если государство ослабит контроль, цена увеличится и пробьет сумму 100 рублей за литр, особенно за бензин премиум класса», — заключил Белхароев.

Ранее Росстат выяснил, что средняя розничная цена бензина в РФ за период с 13 по 20 декабря поднялась на 11 копеек — до 50,08 рубля за литр (+0,2%). Аи-92 подорожал на 10 копеек (+0,2%) — до 47,06 рубля за литр.