Эксперт Малоземов посоветовал покупать технику с витрины только себе

Москва, 26 декабря. Многая техника дешевеет перед новогодними праздниками, при этом скидки особенно заметны на витринных образцах. В большинстве случаев их можно покупать, но не всегда.

При покупке витринных образцов необходимо проверять элементы, которые чаще всего изнашиваются. Об этом рассказал автор и ведущий программы «Чудо техники» на НТВ Сергей Малоземов, передает радио Sputnik.

«Надо только посмотреть на элементы, которые могут испортиться из-за частой работы. Например, это может произойти у крышки ноутбука из-за частых открытий и закрытий, но это чуть ли не единственный пример. Большинство приборов не могут испортиться, если их использовали в качестве витринного образца», — сказал он.

Однако не стоит выбирать технику с витрины в подарок кому-то. У подарка очень важен внешний вид, а малейший дефект на гаджете может испортить настроение.

Ранее сообщалось, что почти 80% россиян планируют встретить Новый год дома. Традиционным местом для празднования у жителей России стал родной дом. Порядка 5% респондентов отметили, что планируют встречать праздник в ресторане или клубе.