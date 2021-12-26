Треть опрошенных американцев не смогли найти Украину на карте

Вашингтон, 26 декабря. Примерно треть (32%) из 177 тыс. участников опроса американской газеты «Нью-Йорк таймс» не смогли найти Украину на карте Восточной Европы.

В рамках традиционной онлайн-викторины читателям предложили ответить, у границ какой страны Россия, как утверждается, наращивает свои вооруженные силы, из-за чего серьезно обострилась обстановка в Европе. На представленном участке карты без подписей участникам опроса предложили выбрать одну из четырех стран. В качестве возможных вариантов, кроме Украины, читатели могут указать участки карты, где расположены Белоруссия, Польша и Грузия.

Правильно определить местоположение Украины, которая, по мнению ряда комментаторов в американских СМИ, может стать причиной вооруженного конфликта между Россией и НАТО, за два дня с начала проведения опроса не смогли около 56 тысяч из 177 тысяч респондентов.

Недавно аналитики сервиса Superjob провели опрос среди россиян и выяснили, что более трети граждан не любят новогодние корпоративные мероприятия.