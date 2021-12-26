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Депутат Рады Гончаренко сообщил о «возвращении» Кубани Украиной

Политика
Депутат Рады Гончаренко сообщил о «возвращении» Кубани Украиной
Федеральное агентство новостей  /  Роман Линник

Киев, 26 декабря. Украина начала «возвращать» себе Кубань, такое мнение выразил депутат Рады Алексей Гончаренко.

Сам Гончаренко подал постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани. Об этом он сообщил в Telegram.

«Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани», — сообщил украинский депутат.

Гончаренко и ранее выступал с территориальными претензиями в адрес России. Ранее он назвал Кубань «украинскими этническими землями».

Киевские политики неоднократно высказывали воинственные заявления в адрес России. Экс-депутат Рады Борислав Береза призвал дождаться политических катаклизмов в России, чтобы якобы отнять Крым. В свою очередь националист Дмитрий Ярош грозился «отобрать» Воронеж, Краснодарский край и часть Ростовской области. Однако в России такие угрозы называют пустыми и направленными на отвлечение населения страны от внутренних проблем.

Ранее киевский политолог Андрей Головачев допустил скорый раскол на Украине. Аналитик в Facebook описал печальный сценарий будущего Украины. По мнению эксперта, обвинения в госизмене, которые часто начали звучать в стране, являются угрожающими признаками приближающегося раскола.

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Киев кубань гончаренко
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