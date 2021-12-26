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Смертельное ДТП унесло жизни трех человек на трассе Курск — Воронеж

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 04:01
Происшествия
Смертельное ДТП унесло жизни трех человек на трассе Курск — Воронеж
УМВД по Курской области

Воронеж, 26 декабря. Авария произошла на 151-м километра трассы Курск — Воронеж — Борисоглебск 25 декабря в 18:10 по местному времени. Жертвами ДТП стали три человека. Информацию передает УМВД по Курской области.

По имеющейся информации регионального УМВД, водитель автомобиля Hyundai Tucson направлялся из Курска в Воронеж. Он столкнулся с машиной марки Toyota Avensis на 151-м километре трассы, а затем протаранил автомобиль «Газель».

В результате мужчина за рулем Toyota Avensis скончался на месте. Водители других транспортных средств и пассажиры с ранениями были госпитализированы. Однако затем женщина и несовершеннолетний пассажир легковушки Toyota скончались в больнице от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о смертельной аварии на 20-м километре автодороги А-322 Горняк — Староалейское в Алтайском крае с участием Toyota Land Cruiser и мотоцикла. Жертвами ДТП стали два человека.

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авария смертельное дтп Курск — Воронеж
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