Спасатель Черногоров призвал не выходить на лед для запуска фейерверков

Москва, 26 декабря. Выходить на лед для запуска петард опасно, человек может провалиться в холодную воду, заявил начальник поисково-спасательной станции «Серебряный бор» Ярослав Черногоров.

По словам спасателя, москвичи часто отправляются на столичные водоемы запускать петарды. Но это занятие может быть опасным даже при устоявшихся минусовых температурах.

«В Москве нет мест для запуска пиротехники на льду. Город несет определенную техногенную нагрузку, и даже при устоявшихся минусовых температурах не всегда толщина льда позволяет на него выходить», – сообщил РИА Новости Черногоров.

Лед не обваливается резко, отметил специалист. Сначала начинается «потрескивание, хождение», предупредил спасатель. Если человек все же провалился, ему следует привлечь к себе внимание, в том числе громко кричать. Важно не паниковать, избавиться от вещей в руках и постараться скорее выбраться, подчеркнул спасатель.

Провалившийся под лед человек рискует замерзнуть насмерть «буквально через 20-30 минут», отметил Черногоров. Поэтому действовать следует оперативно. Широко расставляя руки, провалившемуся нужно лечь на лед в том направлении, в котором он шел. После этого следует по очереди закинуть ноги и, перекатываясь, отползти от места провала как можно дальше.

В начале декабря 27-летний житель Подмосковья провалился под лед реки Пехорки в Балашихе. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и вытащили мужчину на берег.