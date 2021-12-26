Reuters: Германия не разделяет подозрения США в планах России «напасть» на Украину

Берлин, 26 декабря. Германия сомневается, что Россия планирует «нападение» на Россию, пишет Reuters со ссылкой на двух анонимных источников в правительстве.

Немецкие власти не разделяют позицию США по этому вопросу. Берлин сосредоточен на как можно более быстрой и эффективной реактивации «нормандского формата» с участием ФРГ, России, Франции и Украины, уточнили собеседники агентства.

«Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину, и он заинтересован в снижении напряженности», — подчеркнули информаторы.

В последнее время западные СМИ все чаще стали распространять информацию о якобы «угрозе» российского вторжения на Украину из-за наращивания войск на границе. Эти сведения парировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль перемещает вооруженные силы в рамках собственных границ и на свое усмотрение в соответствии со своим правом, констатировал он.

Тем временем отношения между Соединенными Штатами и Украиной на данный момент являются самыми стабильными за всю историю их сотрудничества. Соответствующее заявление сделали в посольстве США в Киеве.