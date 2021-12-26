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Сотрудник МЧС Голубых посоветовал не тушить новогоднюю елку водой при пожаре

Общество
Сотрудник МЧС Голубых посоветовал не тушить новогоднюю елку водой при пожаре
pixabay.com

Москва, 26 декабря. Новый год часто омрачается пожарами, связанными с неосторожным использованием гирлянд, свечей и пиротехники. Начальник аварийно-спасательной службы Пожарно-спасательного центра Москвы Александр Голубых рассказал, что нужно делать при пожаре.

В случае, когда загорается новогодняя ель, на нее нужно набросить мокрую простыню. Однако ни в коем случает нельзя тушить дерево водой — возможен удар током.

«Мой совет – лучше убегать. Закрыть плотнее квартиру и бежать. Либо, как минимум, закрыть ту комнату, где происходит возгорание. За счет двери есть возможность немного задержать распространение огня, пока к вам едут пожарные. Их, в свою очередь, надо вызывать незамедлительно, как и остальные спасательные службы – скорую помощь и спасателей», — отметил Голубых.

При пожаре на лестничной клетке, необходимо позвонить пожарным — в 112 или 101. Если выйти в подъезд не получается, то надо максимально уплотнить входную дверь, чтобы дым не попал в квартиру. Спасатели проведут эвакуацию из помещения, надев кислородную маску.

Ранее в подмосковном отделении МЧС рассказали, что пиротехнику на новогодние праздники лучше покупать исключительно в специализированных магазинах, предварительно проверив сертификат соответствия товара у продавца.

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пожар мчс новый год
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