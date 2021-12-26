Сотрудник МЧС Голубых посоветовал не тушить новогоднюю елку водой при пожаре

Москва, 26 декабря. Новый год часто омрачается пожарами, связанными с неосторожным использованием гирлянд, свечей и пиротехники. Начальник аварийно-спасательной службы Пожарно-спасательного центра Москвы Александр Голубых рассказал, что нужно делать при пожаре.

В случае, когда загорается новогодняя ель, на нее нужно набросить мокрую простыню. Однако ни в коем случает нельзя тушить дерево водой — возможен удар током.

«Мой совет – лучше убегать. Закрыть плотнее квартиру и бежать. Либо, как минимум, закрыть ту комнату, где происходит возгорание. За счет двери есть возможность немного задержать распространение огня, пока к вам едут пожарные. Их, в свою очередь, надо вызывать незамедлительно, как и остальные спасательные службы – скорую помощь и спасателей», — отметил Голубых.

При пожаре на лестничной клетке, необходимо позвонить пожарным — в 112 или 101. Если выйти в подъезд не получается, то надо максимально уплотнить входную дверь, чтобы дым не попал в квартиру. Спасатели проведут эвакуацию из помещения, надев кислородную маску.

Ранее в подмосковном отделении МЧС рассказали, что пиротехнику на новогодние праздники лучше покупать исключительно в специализированных магазинах, предварительно проверив сертификат соответствия товара у продавца.