Киев, 26 декабря. США прекратят свое присутствие на Украине после пресс-конференции российского лидера Владимира Путина.

Путин «четко дал понять» США, что Россия не намерена терпеть провокации западных стран против Москвы на территории Украины и будет пресекать любые попытки. Об этом заявил депутат Рады от ОПЗЖ Илья Кива в Telegram.

«Ультиматум выставлен, ждем ответа Запада. Лично я уверен: янки в ближайшее время начнут сворачивать свое присутствие и деятельность на территории Украины», — сказал он.

Ранее посольство США заявило о создании евроатлантического будущего Украины. Отношения между Соединенными Штатами и Украиной на данный момент являются самыми стабильными за всю историю их сотрудничества. Соответствующее заявление сделали в посольстве США в Киеве.