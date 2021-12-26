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Спасатель Голубых посоветовал закрывать балконы во избежание попадания петарды

Общество
Спасатель Голубых посоветовал закрывать балконы во избежание попадания петарды
Невские Новости  /  Иван Прокопчик

Москва, 26 декабря. Спасатели в зимний период активно готовятся к новогодним праздникам. На полигоне они разыгрывают самые распространенные сценарии чрезвычайных происшествий и возгораний. Россиян предупредили об опасности различных петард и ракет.

Предельно аккуратно в период новогодних праздников нужно обращаться с пиротехникой. Большую ее часть нельзя запускать в непосредственной близости от жилых домов. За нарушение правил россиянам грозят штрафы и административные наказания. Об этом рассказал начальник аварийно-спасательной службы Пожарно-спасательного центра Москвы Александр Голубых, передает радио Sputnik.

«Поэтому при поджигании фитиля нужно отойти на необходимое расстояние от самого фонтана. Как правило, это минимум 15 метров. Если это какие-то ракетные пиротехнические изделия, нужно их зафиксировать так, чтобы они не опрокинулись. Соответственно, следует их ставить либо в землю, либо в плотно утрамбованный снег и также удалиться на необходимое безопасное расстояние», — сказал он.

Спасатели на тренировках имитируют попадание петарды на балкон, где обычно у людей хранится много ненужных вещей. Отмечается, что при попадании петарды на балкон, огонь распространяется очень быстро, поэтому лучше не хранить там хлам и легковоспламеняющиеся жидкости, а также плотно закрывать окна. Если ЧП не удалось избежать, необходимо сразу же вызвать спасателей.

Ранее вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин призвал покупать фейерверки в проверенных магазинах. По его словам, избегать стоит павильонов, которые открываются исключительно перед Новым годом.

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безопасность мчс пиротехника
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