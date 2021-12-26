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Неисправные гирлянды и декоративные свечи могут стать причиной пожара в Новый год

Общество
Неисправные гирлянды и декоративные свечи могут стать причиной пожара в Новый год
pixabay.com

Москва, 26 декабря. Такие новогодние развлечения, как гирлянды, декоративные свечи и пиротехника, могут стать причиной пожара в новогодние праздники. Об этом рассказал заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Андрей Иванов.

Он отметил, что оставленные без присмотра зажженные декоративные свечи или елочные гирлянды, неисправные световые приборы могут привести к возгоранию. Кроме того, пиротехника также является пожароопасным предметом, передает слова Иванова РИА Новости.

Иванов призвал жителей России приобрести огнетушители и установить в домах датчики дыма. Также он посоветовал зажигать бенгальские огни вдали от легковоспламеняемых предметов и не использовать пиротехнику в помещении. Специалист добавил, что при покупке фейерверков обязательно нужно требовать у продавца сертификат соответствия.

Ранее вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин перечислил главные правила покупки пиротехники в магазинах.

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