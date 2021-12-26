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Юрист Гусятников призвал разрезать просроченные банковские карты

Общество
Юрист Гусятников призвал разрезать просроченные банковские карты
pixabay.com

Москва, 26 декабря. Просроченную банковскую карту необходимо разрезать перед отправкой в мусор, чтобы мошенники не смогли получить доступ к хранящейся на ней информации, заявил юрист Петр Гусятников.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners отметил, что информация содержится в голограммах, на магнитной полосе, в цифровых и буквенных кодах. Прежде чем выбросить карту, эти элементы следует разрезать ножницами, сообщил агентству «Прайм» Гусятников.

Избавиться от карты лучше по месту жительства, отмечает специалист. Рядом с банкоматами и отделениями банка выбрасывать карту Гусятников не советует.

«Если вы не намерены больше пользоваться картой, то счет, к которому она привязана надо закрыть, особенно если карта кредитная», — подчеркнул юрист.

Ранее эксперты предупредили, что при отсутствии технологии 3D Secure в интернет-магазинах злоумышленники могут получить данные банковской карты клиента. Завладеть конфиденциальной информацией мошенники могут и через фишинговые сайты, но есть способы этого избежать.

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