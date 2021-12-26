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Корги стали одними их самых популярных пород собак у россиян в 2021 году
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Корги стали одними их самых популярных пород собак у россиян в 2021 году

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 03:20
Общество
Корги стали одними их самых популярных пород собак у россиян в 2021 году
pixabay.com

Москва, 26 декабря. Россияне в уходящем году стали чаще заводить небольших собак, при покупке выбирают в качестве домашних питомцев корги и пуделей, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В том году корги занимали лишь шестую строчку рейтинга самых популярных пород, в этом году эти обаятельные собаки уже на четвертом месте, рассказал специалист в беседе с РИА Новости.

«Неудивительно, что эти любимцы королевы Великобритании покоряют сердца россиян. Они славятся своим природным магнетизмом, привлекательной внешностью и очарованием», — отметил он.

В следующем году эта порода вполне может подняться в списке любимцев еще выше и занять вторую или первую строчку рейтинга — корги уже сейчас можно встретить практически в каждом дворе. Склонность заводить небольших и добродушных четвероногих друзей объясняется тем, что россияне все чаще выбирают собак-компаньонов, которые идеально подходят современному человеку.

Недавно из зоопарка в городе Монредон-Лабессонье сбежала стая волков. Животные покинули вольер днем, когда рядом находились посетители.

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