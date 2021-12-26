«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом Sony по сборам в США

Лос-Анджелес, 26 декабря. Кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой» собрал во внутреннем прокате 478 млн долларов, что делает его самой успешной картиной для компании Sony в истории.

Кинофраншиза о супергерое разрабатывается компанией Marvel Studios, но правами на персонажа и его вселенную обладает Sony. Об этом сообщает ScreenRant.

Согласно договору между студиями, именно японская организация со своим кинематографичным подразделением получает практически все средства, вырученные с показов в кинотеатрах. В то время как Disney имеет в своем распоряжении права на изображение супергероя, что дает ей возможность продавать игрушки и прочую продукцию с Человеком-пауком.

ФБА «Экономика сегодня» /

Кинокомикс «Нет пути домой» был представлен зрителям в середине декабря и показал один из самых удачных стартов в жанре супергероики. За полторы недели проката киноленте удалось собрать в США 478 млн долларов, что является рекордом для Sony. Всего же в мире фильм заработал свыше 1 млрд. Предыдущим лидером на внутреннем рынке была приключенческая картина «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.

Ранее стало известно, что команда, которая работала над созданием кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой», планирует начать кампанию, чтобы выдвинуть фильм в список номинантов на премию «Оскар» в 2022 году.