Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 04:24
04:14
Политика
Депутат Рады Гончаренко сообщил о «возвращении» Кубани Украиной
04:01
Происшествия
Смертельное ДТП унесло жизни трех человек на трассе Курск — Воронеж
03:58
Общество
Спасатель Черногоров призвал не выходить на лед для запуска фейерверков
03:57
Политика
Reuters: Германия не разделяет подозрения США в планах России «напасть» на Украину
03:55
Общество
Сотрудник МЧС Голубых посоветовал не тушить новогоднюю елку водой при пожаре
03:54
Политика
Депутат Рады Кива заявил об «ультиматуме» Путина Западу относительно Украины
03:48
Общество
Спасатель Голубых посоветовал закрывать балконы во избежание попадания петарды
03:29
Общество
Неисправные гирлянды и декоративные свечи могут стать причиной пожара в Новый год
03:26
Общество
Юрист Гусятников призвал разрезать просроченные банковские карты
03:20
Общество
Корги стали одними их самых популярных пород собак у россиян в 2021 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом Sony по сборам в США

Шоу-бизнес
«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом Sony по сборам в США
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой»

Лос-Анджелес, 26 декабря. Кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой» собрал во внутреннем прокате 478 млн долларов, что делает его самой успешной картиной для компании Sony в истории.

Кинофраншиза о супергерое разрабатывается компанией Marvel Studios, но правами на персонажа и его вселенную обладает Sony. Об этом сообщает ScreenRant.

Согласно договору между студиями, именно японская организация со своим кинематографичным подразделением получает практически все средства, вырученные с показов в кинотеатрах. В то время как Disney имеет в своем распоряжении права на изображение супергероя, что дает ей возможность продавать игрушки и прочую продукцию с Человеком-пауком.

«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом Sony по сборам в США
ФБА «Экономика сегодня» /

Кинокомикс «Нет пути домой» был представлен зрителям в середине декабря и показал один из самых удачных стартов в жанре супергероики. За полторы недели проката киноленте удалось собрать в США 478 млн долларов, что является рекордом для Sony. Всего же в мире фильм заработал свыше 1 млрд. Предыдущим лидером на внутреннем рынке была приключенческая картина «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.

Ранее стало известно, что команда, которая работала над созданием кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой», планирует начать кампанию, чтобы выдвинуть фильм в список номинантов на премию «Оскар» в 2022 году.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом Sony по сборам в США
кино sony человек-паук сборы
Комментировать