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Съемочная бригада «Аватара» пожертвовала игрушки в детский приют

Шоу-бизнес
Съемочная бригада «Аватара» пожертвовала игрушки в детский приют
Кадры из фильма «Аватар 2»

Лос-Анджелес, 26 декабря. Команда, которая создавала сиквел и триквел фантастической франшизы «Аватар», перед Рождеством пожертвовала подарки для детей.

Первая кинолента вышла на экраны кинотеатров в 2009 году и собрала ошеломляющую кассу, заняв первое место в истории проката. В настоящий момент разрабатываются сразу несколько продолжений. Об этом сообщает CinemaBlend.

Однако съемочная бригада занята не только работой над фильмами. Сейчас она находится в Новой Зеландии, и перед Рождеством коллектив решил поучаствовать в новогодней благотворительной акции.

Продюсер «Аватара» Джон Ландау опубликовал в соцсетях фотографию, через которую поблагодарил команду за сбор игрушек. Он удивился, насколько много подарков получили дети.

«Команда "Аватар", спасибо вам за поддержку Веллингтона в их рождественской акции 2021 года с игрушками!» — подписал пост Ландау.

Фанаты кинофраншизы восхитились поступком съемочной бригады. Они поделились своими эмоциями в комментариях.

«Отличная инициатива! К сожалению, я не вижу там никакой игрушки по вселенной "Аватар"», — отметил Ricardo Monterde.

«Отличная работа, ребята. Великое дело!» — написал Duran Maihi.

Ранее американский телеканал Fox News к католическому Рождеству выпустил свою подборку фильмов, которые соответствуют духу праздника. В список попали как популярные в России киноленты, так и хиты, которые интересны скорее аудитории из США.

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кино рождество подарки аватар
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