Юрист Уткин призвал отказаться от лишних банковских карт

Москва, 26 декабря. Большое количество карт доставляет множество неудобств, так как в них легко запутаться, а при утере их очень сложно восстановить. Кроме того, некоторые банки требуют оплаты за перевыпуск карт.

Исключением является уход в другой банк, но в этом случае придется расторгнуть договор со старым. В противном случае банк будет снимать деньги за обслуживание карты. Об этом рассказал юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин агентству «Прайм».

«Оптимально иметь на руках не более четырех банковских карт, из которых не более двух – кредитные. Одна может быть зарплатная или для получения скидок по госпрограммам, вторая – с широкими возможностями для получения кэшбэка, третья может быть специализирована под продуктовые магазины или автозаправки», — сказал Уткин.

Эксперт добавил, что кредитную карту лучше брать с максимальным льготным периодом и прибегать к ней только в случае крайней необходимости. Помимо этого, лучше выбирать кредитные карты для определенных покупок, по которым кешбэк больше, чем в других банках.

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