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Аналитик Тихонов спрогнозировал укрепление доллара в ближайшие месяцы

Экономика
Аналитик Тихонов спрогнозировал укрепление доллара в ближайшие месяцы
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 декабря. Укреплению доллара будут способствовать высокие темпы роста экономики США, а также ожидания цикла ужесточения монетарной политики ФРС, считает аналитик Алексей Тихонов.

Управляющий директор аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» отметил, что в 2022 году можно ожидать улучшение торгового баланса США. Но возможен и более негативный для доллара сценарий, если ставки ФРС «скорректируются в пользу более осторожной траектории», сообщил агентству «Прайм» Тихонов.

В паре с долларом российский рубль будет укрепляться, считает аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов. Курс евро по отношению к российской валюте станет ослабевать, так как европейские банки имеют большие вложения в банковскую систему Турции. С начала года евровалюта потеряла к рублю 9%, подчеркнул эксперт.

«Полагаю, в паре рубль-доллар мы в ближайшие несколько месяцев будем наблюдать укрепление отечественной валюты, поскольку ЦБ агрессивно повышает ставку, президент — критикует инфляцию и высказывается за рост реальных доходов россиян, и все это на фоне роста цен на газ, снижения запасов газа в Европе, стартовавшего роста цены нефти», — заключил Антонов.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что экономика России активно развивается, хоть это может и незаметно на бытовом уровне. По его словам, рубль укрепляет свои позиции, становясь привлекательнее для инвестирования.

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