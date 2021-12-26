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Республиканец Вальц надеется, что уволенный пехотинец баллотируется в президенты США

Политика
Республиканец Вальц надеется, что уволенный пехотинец баллотируется в президенты США
flickr.com/Jason Rodriguez

Вашингтон, 26 декабря. Экс-подполковник Стюарт Шеллер-младший, который был уволен после критики властей США за вывод войск из Афганистана, должен баллотироваться в президенты. Об этом заявил республиканец от штата Флорида Майкл Вальц.

Политик дал интервью телеканалу Fox News, в котором обсудил ситуацию с бывшим военнослужащим. Он выразил поддержку соотечественнику.

«Я надеюсь, что в своем будущем путешествии он подумает о том, чтобы баллотироваться на этот пост. Я имею в виду, я бы сказал мистеру Шеллеру, что нам нужны лидеры как политики, нам нужны лидеры на посту с минимумом грязи, песка, крови, слез и пота под ногтями», — заявил республиканец.

Он добавил, что сейчас в правительстве практически нет ветеранов, хотя в 1970-х их было много. Поэтому он заинтересован в том, чтобы бывшие военнослужащие становились политиками и двигали США вперед.

«Он абсолютно прав. Когда солдаты видят что-то неправильное, они могут прийти к нам, и у нас есть общая точка зрения. Мы точно знаем, о чем они говорят, и тогда мы сможем привлечь к ответственности администрацию, Министерство обороны и тех генералов, которые занимают руководящие должности», — резюмировал Вальц.

Ранее бывший подполковник ВМС США Стюарт Шеллер-младший рассказал, что он был отправлен в отставку после того как подверг американское правительство критике за вывод войск из Афганистана. Он опубликовал заявление, в котором поблагодарил Корпус морской пехоты за 17 лет своей службы.

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