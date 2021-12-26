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Юрист Корытов предупредил о новых запретах для курильщиков в 2022 году

Общество
Юрист Корытов предупредил о новых запретах для курильщиков в 2022 году
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Москва, 26 декабря. Российские курильщики в наступающем году столкнутся с новыми ограничениями — никотиновые гайки будут закручивать как в плане цен, так и в экономическом, заявил юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов.

В 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки «Честный знак» только через оператора электронного документооборота (ЭДО). Еще в 2021 году они еще могли делать это самостоятельно, отметил специалист в беседе с «Прайм». Дело в том, что нацпроект «Демография» поставил цель по снижению числа курильщиков в России до 10% к 2024 году.

«И времени осталось мало, хотя прогресс налицо: по данным Роспотребнадзора, в 2020 году курили 21,6% россиян, а в 2013 году – 41%», — рассказал Корытов.

Также власти обязали владельцев недвижимости и руководство предприятий специально обозначать места для курения и вывешивать там знаки с нормами противопожарной безопасности о запрете курения.

Некоторые привычки, на которых человек может не акцентировать внимание, способны постепенно увеличивать уязвимость организма перед COVID-19. К ним относятся постоянный стресс, недостаток сна и усталость, а также курение.

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