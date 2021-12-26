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Кейт Уинслет рассказала об эмоциональной встрече с Ди Каприо спустя много лет

Шоу-бизнес
Кейт Уинслет рассказала об эмоциональной встрече с Ди Каприо спустя много лет
Кадр из фильма «Титаник»

Лос-Анджелес, 26 декабря. Британская актриса Кейт Уинслет рассказала, как увиделась с коллегой по фильму «Титаник» Леонардо Ди Каприо спустя много лет.

Артисты получили главные роли в киноленте режиссера Джеймса Кэмерона, которая была основана на крушении известного корабля. Участие в проекте стало фактически трамплином для их карьеры. Спустя 11 лет они вместе снялись в «Дороге перемен», но затем играли в других кинолентах. Об этом сообщает CinemaBlend.

Кейт в недавнем интервью рассказала о встрече со своим коллегой. Она отметила, что для нее это был очень эмоциональный момент.

Кейт Уинслет рассказала об эмоциональной встрече с Ди Каприо спустя много лет
instagram.com / @kate.winslet.official

«Я не могла перестать плакать. Я знаю его полжизни! Это не то, чтобы я оказалась в Нью-Йорке или он был в Лондоне, и у меня была возможность поужинать или выпить кофе. Мы не смогли покинуть наши страны. Как и многие другие друзья по всему миру, мы скучали друг по другу из-за COVID-19. Он мой друг, мой действительно близкий друг. Мы связаны на всю жизнь», — подчеркнула актриса.

Ранее голливудский актер Том Холланд выступил в защиту фильмов о супергероях. Ранее этот жанр был раскритикован легендарным режиссером Мартином Скорсезе.

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