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Аналитик Кивкулис ожидает повышения ставок по депозитам до 9% в России

Экономика
Аналитик Кивкулис ожидает повышения ставок по депозитам до 9% в России
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 26 декабря. Банки могут повысить проценты по депозитам до 9% в феврале следующего года при базовом сценарии, считает ведущий стратег Exante Янис Кивкулис.

Средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков России к концу ноября выросла до 7,399%. Большинство аналитиков ожидают, что она продолжит расти, особенно в случае повышения регулятором ключевой ставки в феврале.

По мнению основателя «Школы практического инвестирования» Федора Сидорова, средний процент в топ-10 банков в начале года может приблизиться к 8%. Если реализуется сценарий с дальнейшим повышением ключевой ставки, проценты по депозитам вырастут сильнее, считают специалисты.

«Очень многое зависит от сезона и шага повышения ключевой ставки. Шаги по 25-50 базисных пунктов коммерческие банки легко догоняют за период между заседаниями. Повышения по 100 пунктов оказываются достаточно быстрыми: банки не успели поднять свои депозитные предложения до 7,5%, как ЦБ поднял планку еще на 100 пунктов выше, до 8,5%», — сообщил газете «Известия» Кивкулис.

Аналитик считает, что в случае отсутствия взрывной волатильности в мире, депозитные ставки могут стабилизироваться в районе 9%, достигнув вершины в феврале или к началу марта.

Ранее в Банке России подсчитали, что во второй декаде текущего месяца средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в наиболее крупных финансовых компаниях вышла на отметку в 7,4%.

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банки депозит финансы вклады
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