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«Газпром»: объем реверсного газа из Германии на Украину составляет до 5 млн кубометров

Экономика
«Газпром»: объем реверсного газа из Германии на Украину составляет до 5 млн кубометров
ФБА «Экономика сегодня»  /  Дмитрий Паршин

Москва, 26 декабря. Реверс газа из Германии на Украину через Польшу составляет 3-5 млн кубометров в сутки, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Реверсом называют возвратные поставки того или иного товара. При транспортировке российского газа через Украину в европейские страны он отбирается «Нафтогазом». Поэтому европейская и украинская стороны считают топливо реверсивным. Иными словами, Европа «продает» газ Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надо отметить, что, по имеющимся данным, наблюдается физический реверс газа из Германии в Польшу и, судя по всему, на Украину», — сказал Куприянов.

На немецкой территории осуществляется поднятие газа. При том, что зимний период только начался, из хранилищ забрано уже около 47%, поэтому Куприянов назвал решение не самым рациональным.

Ранее «Газпром» отверг обвинения в недостаточных поставках газа в Европу. Представители российской компании подчеркнули, что такие обвинения являются ложью и враньем. Кроме того, ряд клиентов «Газпрома», в число которых входят Франция и Германия, полностью выбрали свои контрактные объемы и больше не выставляют заявок

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