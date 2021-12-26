Краснодар опередил Москву и Петербург по скорости роста цен на недвижимость

Москва, 26 декабря. Первые места в рейтинге стремительно дорожающих с точки зрения жилья городов заняли Краснодар, Сочи и Севастополь. Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге не оказалось даже в первой двадцатке,

Вторичная недвижимость в Краснодаре подорожала на 69,92% с января 2021 года, Стоимость «квадрата» — 94,3 тысячи рублей. На втором месте расположился Сочи, где за 1 квадратный метр жилья просят 193,9 тысячи рублей, что на 54,24% дороже относительно начала года. Замкнул тройку Севастополь, где жилье подорожало на 42,95% (136,2 тысячи рублей за квадратный метр), информируют «Известия».

Москва очутилась на 22-м месте списка, Санкт-Петербург — на 27-м. За квадратный метр в столице россиянину придется выложить из своего кармана 287,3 тысячи рублей (+20,07% относительно начала 2021 года), в Северной столице чуть меньше — 166,7 тысячи рублей (+18,11%).

Банкиры и эксперты отмечают повышение востребованности цифровой ипотеки у клиентов. По итогам 11 месяцев, согласно оценке банка ВТБ, ипотечных кредитов выдано более чем на 5 триллионов рублей.