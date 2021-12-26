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ЦБ увеличит сумму платежей за границу без сопроводительных документов до 600 тыс. рублей

Экономика
ЦБ увеличит сумму платежей за границу без сопроводительных документов до 600 тыс. рублей
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 26 декабря. Банк России заявил о возможности увеличения суммы платежей за границу, по которым не нужно предоставлять сопроводительные документы, с 200 до 600 тыс. рублей за одну операцию. Об этом сообщается в документах ЦБ.

Крупнейшие кредитные организации выразили поддержку данной инициативе. Они объяснили, что эти изменения снизят нагрузку на клиентов, при этом никак не отразятся на росте незаконно выведенных за рубеж средств.

Они будут относиться к переводам как юридических, так и физических лиц, передает издание «Известия». Документы с нововведениями вступят в силу в ближайшее время, сообщили в Банке России. При этом не уточняется, когда именно.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что специалисты регулятора впервые обсудили возможные пути блокировки инвестиций в криптовалюту.

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банк россии цб рф платежи за границу
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