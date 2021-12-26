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Адвокат Гузаева призвала не сообщать личных данных по телефону перед Новым годом
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Адвокат Гузаева призвала не сообщать личных данных по телефону перед Новым годом

Общество
Адвокат Гузаева призвала не сообщать личных данных по телефону перед Новым годом
Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Москва, 26 декабря. С приближением новогодних праздников людям часто поступают звонки с розыгрышами, скидками и подарками — чаще всего эти предложения являются обманом, предупредила адвокат Галина Гузаева.

Людей обычно просят зайти в онлайн-банк с просьбой посмотреть их кредиты, сказать данные карты или назвать код, который пришел по СМС. Однако ничего из перечисленного делать нельзя, заявила специалист в беседе с «Известиями». Хватает мошенничества и в юридической сфере, и россияне в ожидании чуда порой ведутся.

«Если вас приглашают на консультацию о банкротстве, то и здесь необходимо быть внимательным. Вас должно насторожить, если собеседник обещает все «списать» и дает 100-процентную гарантию — никаких гарантий не может быть», — отмечает Галина Гузаева.

Нельзя забывать и о преступлениях, совершаемых в реальном мире. Например, перед Новым годом традиционно возрастает число квартирных краж — и порой к ним бывают причастны «Деды Морозы» и «Снегурочки». Порой это домушники, которые ходят по квартирам и ищут незапертую дверь, порой это недобросовестные аниматоры.

Не стоит забывать о безопасности в Сети. Хорошим решением для защиты своих сбережений от виртуальных аферистов через мобильный банк, по мнению специалистов, может стать установка лимита ежедневных транзакций. Таким образом у жертвы будет время для обращения в полицию.

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