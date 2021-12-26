Новая учебная VR-система поможет горнякам отработать действия при авариях на шахте

Москва, 26 декабря. Российские инженеры разработали VR-тренажер, который имитирует нештатные ситуации в шахтах с помощью шлема виртуальной реальности, электронного аналога самоспасателя и беговой дорожки с изменяемым углом наклона.

Специалисты по безопасности горного дела уверены, что учебное пособие поможет в будущем избежать такого количества жертв при авариях, как во время недавно случившейся трагедии на шахте «Листвяжная». Разработка моделирует дыхание в условиях, которые практически не отличаются от реальной аварии, передают «Известия» мнение экспертов.

«Главное достоинство тренажера — это комплексное обучение, которое достигается за счет реалистичной имитации всех аспектов действий при аварии в шахте», — сказал руководитель лаборатории медицинских VR тренажерных систем ТГТУ Артем Обухов.

В память приспособления можно загрузить трехмерную модель любой реально существующей шахты или другого пространства, чтобы «отрепетировать» произошедшую в ней аварию.

Недавно в СМИ появилась новость об аварии на Василеостровской ТЭЦ в Петербурге. На место ЧП, по информации прессы, прибыли несколько пожарных расчетов. Однако сотрудник предприятия опроверг сведения и сообщил, что на электростанции все спокойно.