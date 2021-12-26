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Армия России получит «умные» роботы-мишени

Армия
Армия России получит «умные» роботы-мишени
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Москва, 26 декабря. Военные переходят на работу с роботами-тренажерами. В течение ближайшего будущего на полигоны доставят новейшие комплексы со специальными электронными мишенями.

Мишенями будут управлять благодаря компьютерной сети через Wi-Fi. С помощью этого комплекса у войска появится возможность имитировать не только пехоту и технику условных противников, но и их реальные действия. Соответствующим материалом поделилось издание «Известия».

При этом эти условные противники смогут действовать с особой хитростью, ведь компьютерные алгоритмы на выбор предоставляют огромное количество вариантов развития учебных маневров. Специалисты отметили, что эти комплексы мишеней могут сильно увеличить уровень боевой подготовки сухопутной армии.

Сербский президент Александр Вучич недавно заявил, что приобретение российских ракетных комплексов «Корнет» усилит армию Сербии.

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