Fox News назвал лучшие новогодние фильмы

Лос-Анджелес, 25 декабря. Американский телеканал Fox News к католическому Рождеству выпустил свою подборку фильмов, которые соответствуют духу праздника. В список попали как популярные в России киноленты, так и хиты, которые интересны скорее аудитории из США.

«Рождественская история»

Мультфильм вышел в 2009 году и основан на классической повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». В центре сюжета банкир и скряга Эбенезер Скрудж, который не признает Рождество и остальные праздники. Перед праздником к нему приходит его покойный друг Джейкоб Марли и сообщает, что к герою придут три рождественских призрака. Последующие события становятся важными уроками для Скруджа, и он из скупердяя превращается в заботливого человека.

Кадр из мультфильма «Рождественская история» /

«Рождество Чарли Брауна»

Классический мультфильм 1965 года. Персонаж приобрел культовый статус и стал одним из самых узнаваемых в кинематографе. В короткометражном произведении герой пытается понять истинное значение Рождества, несмотря на то, что праздник тесно связан с коммерцией и маркетингом.

«Санта-Клаус»

Голливудский актер Тим Аллен примерил на себя образ одного из самых известных персонажей в истории. Во время рождественских каникул его герой едва ли не до смерти напугал Санта-Клауса и вынужден разносить подарки вместо, а помогает ему в этом его сын.

Кадр из фильма «Реальная любовь» /

«Реальная любовь»

Еще до появления «Елок» в Голливуде особой популярностью пользовались фильмы-новеллы. В «Реальной любви» зрителям рассказывается о десяти отдельных историях, которые так или иначе связаны с главным праздником в году.

«Гринч — похититель Рождества»

До озвучки Эбенезера Скруджа Джим Керри уже работал над новогодними фильмами. В 2000 году он воплотил на экранах роль зеленого персонажа Гринча, живущего поблизости от города Ктоград. Герой ненавидит Рождество и решается украсть праздник у горожан, но планам его суждено измениться.

«Один дома»

Пожалуй, главный иностранный новогодний фильм, который ежегодно смотрят все любители праздничных кинолент. История оставшегося дома ребенка Кевина Маккалистера с его защитой дома и розыгрышами грабителей всегда будет ассоциироваться с Новым годом.

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