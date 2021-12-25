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Государственный долг Туниса вырос до 102 млрд динаров

Весь мир
Государственный долг Туниса вырос до 102 млрд динаров
wikipedia.org  /  Citizen59

Тунис, 25 декабря. Государственный долг Туниса по состоянию на конец октября вырос примерно до 102,2 млрд динаров, что эквивалентно 81,5% ВВП и на 12% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года, сообщили в министерстве финансов североафриканской страны.

Согласно официальным отчетам, правительство планирует в ближайший период поднять цены на топливо и электроэнергию и ввести новые налоги для сокращения бюджетного дефицита. Власти Туниса ожидают, что эти меры повысят его доходы примерно на 3,5 млрд динаров (около 1,22 млрд долларов).

Министерство финансов заявило также, что внешний долг составил около 62 млрд в местной валюте, что эквивалентно 49% ВВП, а внутренний — 40,2 млрд (32% ВВП). В отчете говорится также, что Тунис в 2022 году планирует сократить дефицит бюджета с 8,3% до 7,7% и рассчитывает, что экономический рост снизится с 2,8% до 2,6%.

Североафриканское государство переживает острый финансовый кризис, который отражается практически на всех сферах жизни. Ранее сообщалось, что власти Туниса не смогли оплатить поставки импортного зерна. Это привело к длительному простою торговых кораблей недалеко от острова Керкенна.

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тунис
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