Сотрудник ТЭЦ на Васильевском острове в Петербурге опроверг сообщения об аварии

Санкт-Петербург, 25 декабря. Один из сотрудников Василеостровской ТЭЦ в Петербурге сообщил, что опубликованное ранее видео не имеет отношения к этой ТЭЦ.

По словам работника, видео было снято давно. Сейчас он находится на смене. Источник отрицает факт аварии на ТЭЦ.

В свою очередь в пресс-службе станции сообщили, что на территории ТЭЦ не было аварий. Все оборудование работает в штатном режиме.

Ранее начальник пресс-службы МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка дал комментарий ФАН по поводу аварии на крупной ТЭЦ. По словам Литовки, поводов для беспокойства нет. При инциденте никто не пострадал.