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Пять человек пострадали в аварии с маршруткой под Рязанью

Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с маршруткой под Рязанью
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Рязань, 25 декабря. Маршрутка и машина столкнулись 25 декабря на Ряжском шоссе на территории Рязанской области. В результате аварии, по предварительной информации, пострадали пять человек. Соответствующей информацией поделился пресс-центр Госавтоинспекции по региону.

В результате аварии пострадали три человека, которые находились в маршрутке. Речь идет о водителе и двух пассажирах. Также во время ДТП пострадали водитель и пассажир машины Lada Vesta.

По информации пресс-центра Госавтоинспекции, столкновение между машиной Lada Vesta и маршруткой Peugeot Boxer случилось примерно в 19:00 на Ряжском шоссе. Обстоятельства, детали и причины происшествия в данный момент устанавливаются.

Машину с ребенком недавно обстреляли в Казани. Инцидент произошел около одного из городских торговых центров. В результате стрельбы ребенок пострадал.

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